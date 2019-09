Entrevista a André Silva: a falta de uma política de agricultura sustentável é uma linha vermelha para o PAN

Foto: Antena1



Não querendo dizer quais são as “linhas vermelhas” para assinar estes acordos, André Silva explica que tudo vai depender do número de deputados eleitos, admitindo que neste último mandato o PAN vão fez o que queria, fez o que podia.



Ainda sim, a falta de uma política de agricultura biológica, regenerativa e sustentável será um fator de rejeição do apoio do PAN a um próximo governo.



André Silva fez questão de explicar a medida 676 do Programa Eleitoral do PAN, entendida por muitos com um “SNS para os animais”. É uma medida de proteção social a pessoas e instituições com carências, utilizando uma rede de infraestruturas que já existe. “Estamos a falar de trocos”, garante André Silva.



Pode ver aqui na íntegra a entrevista de Natália Carvalho a André Silva: