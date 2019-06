Administração da TAP não concordou com a forma como a comissão executiva decidiu atribuir prémios a alguns trabalhadores

Foto: Antena1





Em entrevista à Antena 1 Miguel Frasquilho considera que houve uma falha de comunicação, mas não confirma se teve ou não conhecimento prévio da decisão da comissão executiva. O presidente do Conselho de Administração da TAP acrescenta que foram criados mecanismos para evitar que situações como esta se repitam.

Depois dos prejuízos no ano passado, o líder da TAP está confiante que, este ano, a companhia regressa aos lucros. Frasquilho destaca a aposta no mercado norte-americano e promete novas rotas para os Estados Unidos no próximo ano.Sobre os atrasos nos voos da TAP, Miguel Frasquilho aponta boa parte da responsabilidade à falta de condições do Aeroporto de Lisboa. E, antecipando os próximos meses, salienta que os problemas são sempre maiores no Verão.O Presidente do Conselho de Administração da TAP rejeita as críticas sobre os preços elevados das viagens à Madeira e compara os preços da companhia portuguesa com os da low cost Easyjet. Miguel Frasquilho realça a importância do terminal do Montijo e não receia que haja algum retrocesso nesse projeto de construção.Pode ver aqui esta entrevista de Miguel Frasquilho ao jornalista Nuno Rodrigues: