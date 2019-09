Catarina Martins: "O PCP é imprescindível no equilíbrio da esquerda em Portugal"

Foto: Antena1





Catarina Martins acusa o PS de falta de transparência no programa eleitoral em relação aos números para os próximos 4 anos. Quando questionada: “Está António Costa a enganar os portuguese?” Responde: “Era bom que dissesse ao que vem”.Apesar das divergências com o PCP, Catarina Martins diz, nesta entrevista à Antena1, que tem gostado muito de trabalhar com Jerónimo de Sousa e que o PCP é “um partido imprescindível num equilíbrio de forças que permita um governo à esquerda”.Catarina Martins clarifica a estratégia do partido, depois de ter passado a ideia de que o Bloco tinha um programa social-democrata. A coordenadora explica que a estratégia do BE é socialista e ecologista mas, “há causas que pertenceram historicamente à social-democracia e que hoje em dia que só encontram campo nos programas à esquerda”.Sobre o acesso aos medicamentos inovadores, Catarina Martins disse nesta entrevista que o Bloco de Esquerda já enviou uma pergunta formal à Ministra da Saúde e aguarda esclarecimentos, acrescentado a coordenadora do Bloco que “é preciso cautela porque há uma grande pressão da Industria farmacêutica”. Catarina Martins diz que o princípio do BE é: “se existe possibilidade de atender a um doente, o Estado tem de conseguir esse medicamento”.Nesta entrevista à Antena1, Catarina Martins elencou as principais propostas do Bloco: a aposta no investimento público; a subida do salário mínimo; a regulação dos preços do mercado de arrendamento; a recuperação gradual do controlo estratégico de algumas empresas, em particular no sector dos correios e da energia.Pode ver aqui na íntegra esta entrevista de Natália Carvalho a Catarina Martins: