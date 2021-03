Marta Temido à Antena1: Não é ainda altura para falar na reabertura das escolas

Não é, ainda, a altura certa para falar sobre o regresso dos alunos às escolas. Foi o que disse, esta manhã, a ministra da Saúde, Marta Temido, em entrevista à Antena 1.



Sobre a Páscoa e as intervenções do Presidente da República, Marta Temido diz apenas que o governo tem procurado sempre o melhor equilíbrio em cada momento, há diferentes patamares de intervenção, a lógica seguida tem sido de cooperação e articulação e, acrescenta a ministra da Saúde: “sozinhos não vamos conseguir”.



Marta Temido destaca o trabalho feito na evolução de capacidade de testagem. Vai ser possível associar a reabertura das atividades aos rastreios em massa.



A vacina da Johnson e Johnson, que exige menor logística e tem parecer previsto para o dia 11 de março, já tem calendário para entregas para Portugal, estão para já 5 milhões de doses contratadas, Marta temido gostaria de ter vacinas já em abril. O governo prevê ajudar os PALOP com esta vacina. A ministra da Saúde explica que o problema não é falta de vacinas aprovadas é a capacidade de produção.



Marta Temido ressalva que os abusos, a lógica do “me first” não é exclusiva de Portugal nem sequer de um continente. Estão a ser pensados procedimentos comuns para punir estes desvios.



