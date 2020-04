Não é pelo facto de haver uma espécie de tentativa populista de democracia a la Internet que eu iria ceder

Ferro Rodrigues recusa a ideia de alterar este modelo institucional. É uma cerimónia que dá dignidade à celebração do 25 de Abril por isso, garante, enquanto for Presidente da Assembleia da República, este modelo não irá ser alterado.Nesta entrevista à Antena 1, que pode ser ouvida na íntegra esta quarta-feira depois do noticiário das 10h, o Presidente da Assembleia da Republica, sublinhou ainda a importância do Parlamento estar a funcionar: “o não encerramento do Parlamento é aquilo que permite aos portugueses perceberem que o Estado de Emergência não é uma interrupção da democracia”.Sobre o futuro, Ferro Rodrigues recusa a ideia de uma nova austeridade: “Tem que se impedir que haja uma crise social grave porque isso é o caldo de cultura para o aparecimento de populismos e extremismos de direita”. Ferro Rodrigues destaca ainda as boas relações entre as três principais figuras do estado – PAR, PR e PM - há um trio que funciona bem.Numa entrevista onde reconhece que tem medo, Ferro Rodrigues lembra que pertence a um grupo de duplo risco, quer pela idade quer por ter sido submetido a duas intervenções cirúrgicas muito complicadas. “Não há heróis”. Ainda assim, Ferro Rodrigues diz que está bem por isso não vê necessidade de fazer testes.Pode ver aqui esta entrevista de Natália Carvalho ao Presidente da Assembleia da República: