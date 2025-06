Ataques russos causaram cinco mortos em Kharkiv e Kherson

A Ucrânia afirmou que a Rússia lançou 206 drones, 87 dos quais foram abatidos pela defesa aérea ucraniana, dois mísseis balísticos e sete outros mísseis durante a noite. Dez locais foram atingidos.

Rússia abateu 36 drones ucranianos



O ataque levou ao encerramento temporário do principal aeroporto de Moscovo, Sheremetyevo, de acordo com as autoridades aeronáuticas.

Desde o início de maio, a Ucrânia tem aumentado os ataques com drones, incluindo os que visam Moscovo, com várias centenas a serem lançados num só dia.





c/ Agências

Três pessoas morreram e pelo menos 17 ficaram feridas em Kharkiv, a segunda cidade da Ucrânia, que sofreu “o ataque mais poderoso desde o início da guerra” em fevereiro de 2022, revelou o presidente da câmara, Igor Terekhov.“O inimigo atacou simultaneamente com mísseis,Shahed e bombas aéreas guiadas”, disse Terekhov, acrescentando que foram utilizados pelo menos 48 Shahed, dois mísseis e quatro bombas guiadas.Segundo o governador, “”.Edifícios residenciais de vários andares e privados, instalações educacionais e de infraestrutura foram atacados, observou Terekhov.Duas pessoas foram mortas no distrito de Kyivsky e outra no distrito de Osnovyansky, e cerca de vinte ficaram feridas, acrescentou., no sul, segundo o governador da região, Oleksandr Prokudin. Duas pessoas ficaram feridas, bem como outras duas na região de Dnipropetrovsk (leste).Em resposta, a Ucrânia também está a realizar ataques aéreos na Rússia numa base quase diária.Na quinta-feira à noite, a Rússia levou a cabo um dos seus ataques nacionais mais maciços desde o início da guerra, com 407e 45 mísseis, segundo o exército ucraniano.As defesas antiaéreas da Rússia abateram esta madrugada 36de asa fixa sobre cinco regiões russas, cinco dos quais sobre a região de Moscovo, informaram o Ministério da Defesa e a Câmara Municipal da capital russa.Por sua vez, o presidente da Câmara de Moscovo, Sergey Sobyanin, escreveu também no Telegram, pouco depois da meia-noite, que umtinha sido abatido, ao que acrescentou mais quatro três horas depois."Os especialistas de emergência estão a trabalhar no local onde caíram os fragmentos", disse.Já o governador de Bryansk, Alexandr Bogomaz, informou no Telegram que durante a noite sobre a sua região "foram detetados e destruídos 15inimigos de asa fixa"."Não houve vítimas nem danos materiais. Os serviços de emergência estão a trabalhar no local", acrescentou, agradecendo à defesa aérea russa.O governador da cidade de Smolensk, Vasily Anokhin, avançou no Telegram que umtinha sido neutralizado nos arredores da cidade, sem vítimas ou danos.