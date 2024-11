Aviso da secreta alemã. Atos de sabotagem podem "acionar cláusula de defesa da NATO"

“A utilização alargada de medidas híbridas pela Rússia aumenta o risco de a NATO vir a considerar a possibilidade de invocar a cláusula de defesa mútua do artigo 5.º. Ao mesmo tempo, o crescente aumento do potencial militar russo significa que um confronto militar direto com a NATO se torna uma opção possível para o Kremlin”, afirmou Kahl.

Nos termos do artigo 5.º, se um membro da NATO for atacado, os outros países-membros da Aliança estão vinculados a ajudá-lo.

Para Bruno Kahl, as Forças Armadas russas serão provavelmente capazes de atacar a NATO até ao final da década. O responsável acrescenta que“Ainda não temos qualquer indicação de que a Rússia tenciona entrar em guerra, mas se esses sentimentos ganharem a primazia no Governo de Moscovo, então o risco de um confronto militar aumentará nos próximos anos”.

De acordo com a avaliação dos peritos, os altos funcionários do Ministério russo da Defesa duvidam de que o artigo 5.º da NATO, que inclui as medidas de proteção dos EUA para a Europa, seja efetivamente invocado em caso de emergência.

, sublinhou Bruno Kahl,“Na opinião da Rússia, este objetivo seria alcançado se o artigo 5.º ficasse sem efeito em caso de ataque”, realçou Kahl.

Segundo o responsável pelo Serviço Federal de Informações, “para atingir este objetivo, não é preciso enviar exércitos de tanques para oeste, basta enviar tropas para o Báltico para proteger minorias russas alegadamente ameaçadas ou ajustar as fronteiras em Svalbard [o arquipélago norueguês do Ártico]”.