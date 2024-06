Avisos da Rússia. Militares franceses seriam "alvo legítimo" na Ucrânia

Em conferência de imprensa conjunta com o homólogo congolês, Jean Claude Gakosso, o chefe da diplomacia russa comentou as informações sobre um alegado primeiro grupo de oficiais franceses que pode chegar à Ucrânia esta semana. Segundo Lavrov,, disse o ministro russo, referindo-se aos instrutores militares que o Governo francês poderia enviar para treinar as tropas ucranianas.

“Independentemente do seu status, os oficiais militares ou mercenários representam um alvo legítimo para as nossas forças armadas”.

O comentário de Sergey acontece após o anúncio de que a Ucrânia assinou documentos permitindo aos instrutores militares franceses o acesso aos centros de trino ucranianos em breve.Também o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou queO principal comandante das forças ucranianas disse, na semana passada, ter assinado documentos que permitiriam a entrada a instrutores militares franceses nos centros de treino do país. Contudo, o presidente francês recusou-se a comentar o que chamou de “rumores ou decisões que pudessem ser tomadas” sobre França ter tropas na Ucrânia.

Emmanuel Macron adiantou apenas que iria especificar o apoio francês a Kiev durante as comemorações do 80.º aniversário do Dia D, no fim desta semana.





Recorde-se que, em 2023, foram divulgados documentos que sugeriam que as forças especiais do Ocidente estariam em território ucraniano, principalmente tropas britânicas, norte-americanas, dos Estados Bálticos e francesas. Na altura, não foi esclarecido se esses militares estariam mesmo na Ucrânia nem o propósito da sua presença no país invadido pela Rússia.

Cimeira da Paz “não tem significado”

Sobre a conferência de Paz na Ucrânia, prevista para o fim do mês na Suíça e para a qual a Rússia não foi convidada, Lavrov disse que a cimeira “não tem significado”.A Suíça já confirmou a presença de mais de 80 delegações na conferência. Nos últimos dias, a China, que aprofundou a relação com a Rússia, disse que não estaria presente.

A Rússia, por sua vez, tem criticado a organização do encontro, para o qual não foi convidado nenhum representante do Kremlin, dizendo ser inútil discutir um acordo de paz sem a sua presença.





“É uma atividade completamente absurda, um passatempo ocioso”, disse na terça-feira o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

Na mesma conferência, Jean-Claude Gakosso falou a favor da organização de uma conferência de paz sobre o acordo ucraniano com a participação de ambos os lados do conflito., disse o ministro dos Negócios Estrangeiros da República Democrática do Congo.Gakosso opôs-se ao envio de armas para Kiev, dizendo que“Vivi um ano no Donbass, conheço muito bem esta região e até aprendi um pouco de ucraniano”, disse ainda o chefe da diplomacia congolês. “Gakosso lembrou que foi no Congo que nasceu a iniciativa africana para o acordo na Ucrânia, lembrando que continua ativa e que o continente africano insiste numa solução pacífica para a crise.Lavrov visitou o continente africano várias vezes nos últimos dois anos, numa altura em que a Rússia procura o apoio - ou pelo menos a neutralidade - de muitos dos seus 54 países, no contexto da invasão à Ucrânia.