Finlândia encontra marcas de arrasto no fundo do mar Báltico após danos em cabos submarinos

Já no sábado, o petroleiro, suspeito de pertencer à “frota fantasma” da Rússia e de ter causado uma avaria num cabo submarino no Mar Báltico, foi apreendido pela polícia finlandesa e transferido para efeitos de investigação.O navio em questão, com bandeira das Ilhas Cook, fará parte da chamada frota paralela de Moscovo, usada para transportar produtos petrolíferos russos sujeitos a embargo após a invasão da Ucrânia., afirmou à emissora nacional finlandesa(diminutivo do nome completoo chefe da investigação policial, Sami Paila, no domingo. “Conseguimos esclarecer este assunto através de uma investigação subaquática”.O cabo pode levar meses para ser reconstituído, o que deverá provocar um aumento dos preços da eletricidade na Estónia durante o inverno.De acordo com Paila,No entanto, as autoridades da Estónia acreditam que há poucas dúvidas de que terá sido um ato de sabotagem deliberado.

“É difícil não perceber que está a arrastar a âncora, porque o navio sairia da rota. É absolutamente impossível”, afirmou uma fonte estónia ao Guardian.





A mesma fonte admitiu que, que nos últimos dois anos tem levado a cabo uma campanha de sabotagem contra países da NATO.disse o oficial, explicando que no dia de Natal, quando soou o alerta a Finlândia e a Estónia enviaram navios para o local, mas que o navio estoniano não conseguiu enfrentar uma tempestade no mar, tendo por isso as autoridades finlandesas assumido a liderança no caso.No entanto, o petroleiro russo foi parado antes de poder ser feito qualquer dano ao Estlink 1, um segundo cabo de eletricidade que liga a Finlândia e a Estónia.

A aparente sabotagem aconteceu depois de a Estónia ter assumido que planeia desconectar a rede elétrica do país à da antiga rede soviética na próxima primavera, pretendendo unir-se a uma rede centro-europeia.

transporta gasolina sem chumbo carregada num porto russo com destino ao Egito, sendo o porto de Kilpilahti para navios de carga líquida.No dia de Natal, a ligação de corrente contínua EstLink 2, entre a Finlândia e a Estónia, foi desligada da rede. O operador finlandês Fingrid disse que estava “fora de serviço” devido a danos ainda não avaliados. A polícia finlandesa abriu uma investigação por suspeita de sabotagem.Estas ações, que visam nomeadamente infraestruturas de energia e comunicações, inserem-se, segundo especialistas e políticos, no contexto da “guerra híbrida” liderada por Moscovo nesta vasta área, que faz fronteira com a Rússia e vários países membros da NATO.