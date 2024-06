FMI aprova nova ajuda à Ucrânia de dois mil milhões de euros

O FMI elogiou o "desempenho sólido" do país, apesar das "condições difíceis".

O anúncio foi feito três dias depois de a União Europeia ter iniciado oficialmente as negociações de adesão com a Ucrânia.

Esta nova parcela da ajuda aumenta para cerca de sete mil milhões de euros o montante agora disponibilizado à Ucrânia através do Mecanismo de Financiamento Alargado (EFF), um plano de ajuda de quatro anos, aprovado em março de 2023 e que faz parte de um grande pacote de ajuda internacional, que totaliza 122 mil milhões de dólares (cerca de 113 mil milhões de euros).

"O desempenho da Ucrânia no âmbito do EFF continua a ser sólido, apesar das condições difíceis", referiu a instituição internacional com sede em Washington, sublinhando que "a economia ucraniana continua a mostrar resiliência, apesar de as perspetivas continuarem sujeitas a uma incerteza excecionalmente elevada".

O FMI salienta que "a dinâmica sustentada das reformas e o pagamento atempado da assistência externa são necessários para preservar a estabilidade macroeconómica, restabelecer a sustentabilidade orçamental e da dívida e reforçar as reformas institucionais para preparar o caminho para a adesão à União Europeia".