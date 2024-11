Irão critica novas sanções da UE e do Reino Unido por apoio à Rússia

"As medidas tomadas pela União Europeia e pelo Reino Unido para sancionar o Irão são injustificáveis", declarou num comunicado um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano. Sobretudo, sublinhou Esmail Baghai, "tendo em conta que o Presidente ucraniano [Volodymyr Zelensky] admitiu que nenhum míssil balístico iraniano foi exportado para a Rússia".

Na segunda-feira, o Conselho da União Europeia (UE) decidiu alargar as sanções comunitárias e acrescentar mais um indivíduo e quatro entidades à lista de sancionados.

Em comunicado, o Conselho indica que decidiu "alargar o âmbito de aplicação do quadro de medidas restritivas da UE, tendo em conta o apoio militar do Irão à guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia e a grupos e entidades armados no Médio Oriente e na região do mar Vermelho".

"Esta medida adicional visa a utilização de navios e portos para a transferência de veículos aéreos não tripulados (`drones`), mísseis e tecnologias e componentes conexos de fabrico iraniano", acrescentou a instituição.

Em concreto, a decisão tomada pelos ministros dos Negócios Estrangeiros do bloco europeu, reunidos em Bruxelas, proíbe a exportação, transferência, fornecimento ou venda pela UE ao Irão de componentes utilizados no desenvolvimento e produção de mísseis e de veículos aéreos não tripulados.

Está também incluída uma proibição de transação com portos e eclusas que sejam propriedade, explorados ou controlados por pessoas e entidades constantes da lista, ou que sejam utilizados para a transferência de `drones` ou mísseis iranianos ou de tecnologias e componentes conexas para a Rússia.

Além disso, o Conselho adotou medidas restritivas contra um indivíduo e quatro entidades na sequência das transferências de mísseis e `drones` do Irão para a Rússia.

Também na segunda-feira, o Reino Unido anunciou sanções contra a companhia aérea Iran Air e a companhia pública iraniana de transporte marítimo IRISL.

"Enquanto companhia aérea estatal, a Iran Air é sancionada em resposta à transferência de mísseis balísticos do Governo iraniano para a Rússia", afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico, lembrando que se tratou de um compromisso assumido em setembro com Paris e Berlim.

O Reino Unido anunciou também sanções contra o cargueiro russo PORT OLYA-3, acusado de transportar armas.

Em maio, o Conselho da UE alargou o âmbito de aplicação do quadro de sanções europeias tendo em conta o apoio militar do Irão à Rússia contra a Ucrânia, de modo a abranger tanto os `drones` como os mísseis, bem como o apoio do programa iraniano de `drones` e mísseis a grupos e entidades armados no Médio Oriente e na região do mar Vermelho.