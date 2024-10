Israel mobiliza mais tropas para perto da fronteira libanesa

"[O exército] enviou uma brigada de reserva adicional para missões operacionais no norte, a fim de continuar a luta [contra o Hezbollah] e alcançar os objetivos da guerra, incluindo o regresso dos habitantes do norte de Israel", deslocados há um ano devido ao lançamento de foguetes pelo Hezbollah, referiram as Forças de Defesa de Israel (FDI) num comunicado.

Por outro lado, ordenou a evacuação forçada de mais de duas dezenas de cidades no sul do Líbano no âmbito da intensificação da ofensiva militar iniciada no início do mês para acabar com a presença das milícias do Hezbollah na fronteira.

As ordens foram divulgadas hoje pelo porta-voz árabe do Exército israelita, coronel Avichay Adraee, dirigem-se a populações, entre outras, como Beit Lev, Yater, Matmura, Kafra ou Naqoura, onde se situa o quartel-general da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (FINUL) no Líbano.

Tal como noutras ocasiões, Israel insta a população a fugir para norte do rio Awali e proíbe estritamente que regressem às suas casas no sul do país.