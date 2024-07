Moscovo diz ter destruído 33 drones aéreos e 10 navais na Crimeia

"Os sistemas de defesa aérea em serviço destruíram e intercetaram 33 drones aéreos sobre [o território da] República da Crimeia", disse o Ministério, num comunicado publicado na rede social Telegram.

As armas "em serviço no mar Negro destruíram 10 drones navais que se dirigiam para a península da Crimeia", acrescentou.

Também o governador de Sebastopol, instalado por Moscovo, Mikhail Razvojaev, disse no Telegram que os fortes ruídos ouvidos na cidade estavam ligados à retaliação do exército russo "contra uma tentativa de ataque de um drone de superfície".

No final de junho, Moscovo acusou a Ucrânia de ter efetuado um ataque mortal na Crimeia com mísseis norte-americanos, no qual morreram pelo menos quatro pessoas e mais de 150 ficaram feridas, de acordo com as autoridades locais instaladas pela Rússia.

Dois drones também foram neutralizados durante esta madrugada na região de Bryansk, no oeste da Rússia, de acordo com o Ministério da Defesa russo.

"Não houve vítimas ou danos", indicou o governador local Alexander Bogomaz no Telegram.

Este ano, a Ucrânia intensificou os ataques em território russo, tendo como alvo tanto instalações energéticas que, afirmou, abastecem o exército russo, como cidades e aldeias do outro lado da fronteira e na Crimeia.

Ambos os lados têm utilizado drones de forma extensiva desde o início do conflito, em fevereiro de 2022.