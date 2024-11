Norte-coreanos em "operações de combate" com a Rússia

"Posso confirmar que mais de 10.000 soldados norte-coreanos foram enviados para a Rússia, a maioria dos quais chegou à região de Kursk, onde começaram a envolver-se em operações de combate com as forças russas", disse o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Vedant Patel, sublinhando "a preocupação" dos Estados Unidos com esta aliança.

Washington vem assim confirmar as acusações de Kiev, que afirmou já terem sido destacados para a Rússia cerca de 11.000 soldados norte-coreanos, tendo começado a combater as forças ucranianas na região de Kursk, onde estas últimas estão em ofensiva desde agosto.

Este destacamento é motivo de grande preocupação para os países ocidentais que apoiam a Ucrânia.

No final de outubro, o secretário da Defesa norte-americano, Lloyd Austin, apelou à Coreia do Norte para "retirar as tropas da Rússia", enquanto o embaixador adjunto dos EUA na ONU avisou que os soldados norte-coreanos "sairiam inevitavelmente em sacos de cadáveres" se entrassem na Ucrânia para apoiar a Rússia.

"Estamos extremamente preocupados com a decisão da Rússia de recorrer à Coreia do Norte para fornecer soldados para continuar a guerra brutal contra a Ucrânia", acrescentou Patel.

Moscovo treinou soldados norte-coreanos em artilharia, na utilização de "drones" e em operações básicas de infantaria, concluiu.