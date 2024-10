Novo recorde. Putin vai gastar cerca de 40 % do orçamento da Rússia para 2025 em defesa e segurança

Serão aproximadamente 335,07 mil milhões de euros que o presidente russo, Vladimir Putin planeia dispor em 2025 para as pastas da defesa e segurança, deixando antever a intensificação da frente de guerra contra a Ucrânia e o impasse com o Ocidente.





Este valor apresenta-se como um máximo histórico, correspondendo a 40 por cento do bolo total do orçamento russo desviado para o esforço de guerra, em detrimento de outras áreas da sociedade, ultrapassando o recorde de 2024.





De acordo com os documentos do projeto de orçamento publicados nesta segunda-feira no portal do parlamento russo, haverá um aumento de 25 por cento, comparativamente com 2023, reservado para estas duas pastas.





O orçamento previsto para o ano é assim marcado por um aumento significativo nos gastos militares, o que está a desencadear um crescimento na inflação, castigando os consumidores russos com um custo de vida mais elevado.





“Este aumento é a confirmação de que a economia mudou para um estado de guerra e, mesmo que a guerra na Ucrânia termine em breve, canalizar dinheiro para o exército e um setor de defesa inchado continuará a ser sendo uma prioridade máxima”, argumentou Bell, uma publicação russa dedicada a temas económicos.





Deixou ainda claro, quem perde: “Está claro que os gastos com forças armadas e segurança excederão os gastos combinados com educação, saúde, política social e economia nacional”. De acordo com o projeto de orçamento, espera-se que. Rondará assim os 54 mil milhões de euros dedicados a áreas sociais para 2025.No início de setembro, o banco central da Rússia aumentou a taxa de juros principal em um ponto percentual para 19% para combater a alta inflação. A entidade bancária mantem a perspetiva de mais aumentos de taxas para repor a inflação dos atuais 9,1%, sendo a meta do banco de 4% em 2025.

O orçamento proposto ainda poderá ser alterado, pois passa por três leituras na Duma Estatal, a câmara baixa do parlamento russo, e depois vai para o Conselho da Federação, a câmara alta, antes de o presidente russo sancioná-lo como lei.





A guerra na Ucrânia está a revelar-se no maior conflito da Europa desde a Segunda Guerra Mundial e está a esgotar os recursos de ambos os lados. A Ucrânia ainda recebe milhões de dólares em ajuda dos aliados ocidentais enquanto a Rússia redireciona os dinheiros do orçamento nacional e busca ajuda a oriente.





Este investimento russo massivo nas forças armadas está a preocupar os gestores de guerra europeus. Afirmam que a NATO subestimou a capacidade da Rússia de sustentar uma guerra de longo prazo.







Ainda na segunda-feira, Putin realçou que “todas as metas estabelecidas” no que a Rússia chama de operação militar especial “serão alcançadas”.