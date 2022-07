Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

9h18 - Avião militar de carga da Ucrânia cai na Grécia



Um avião de carga ucraniano despenhou-se, na última noite, na Grécia. A bordo seguiam oito tripulantes. O acidente aconteceu perto da localidade de Paleochori, no noroeste do país. O momento da queda foi filmado por moradores da região.



A Autoridade de Aviação Civil da Grécia revela que o piloto do avião, um Antonov, comunicou uma falha num motor e pediu autorização para aterrar de emergência momentos antes do desastre. Um dos motores do aparelho ter-se-á incendiado.

A Rússia prepara-se para intensificar as ações militares em “todas as áreas operacionais”, avisa um porta-voz dos serviços de informações do exército ucraniano, citado pela agência Reuters. “Não são apenas ataques de mísseis do ar e do mar”, afirma Vadym Skibitskyi.



O governador do oblast de Lugansk, Serhiy Haidai, adianta que as localidades de Bilohorivka e Verkhnokamianka, cercadas pelos russos, permanecem sob controlo ucraniano.

A União Europeia deverá discutir, já na segunda-feira, o acentuar das sanções contra a Rússia.



Moscovo continua a ser acusada de utilizar a central nuclear de Zaporizhia para armazenar armamento e até mesmo lançar mísseis contra regiões do sul da Ucrânia. O governador regional, Valentyn Reznichenko, denunciava ontem novas vagas de bombardeamentos com mísseis Grad sobre zonas residenciais.



Parte das nações representadas numa reunião de ministros das Finanças e governadores de bancos centrais do G20 condenaram a invasão russa da Ucrânia. Todavia, este encontro em Bali, na Indonésia, terminou sem um comunicado conjunto.



As Forças Armadas da Ucrânia estão a avançar “com confiança” na direção de Kherson, no sudeste do país, segundo a porta-voz militar Natalia Hemeniuk”. Talvez não estejamos a avançar como aqueles que apresentam notícias positivas gostariam, mas acreditem que estes passos são muito confiantes”, vincou.



“Nenhum míssil ou artilharia russos podem quebrar a nossa união”, clamou no sábado o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, por ocasião do aniversário da Declaração da Soberania do Estado da Ucrânia. “Deveria ser igualmente óbvio que não pode ser quebrada com mentiras ou intimidação, falsidades ou teorias da conspiração”, completou.



A guerra na Ucrânia “preocupa o Ocidente como um todo”, mas, ao mesmo tempo, não deve conduzir a que se “esqueça as necessidades” de segurança de África, alertou o ministro francês das Forças Armadas, Sebastien Lecornu, durante uma visita à Costa do Marfim.

O avião de carga ucraniano partiu da Sérvia em direção à Jordânia. Não se sabe que mercadoria transportava.Os media gregos avançaram com a suspeita de que transportava materiais explosivos, dado que as explosões foram ouvidas durante duas horas.