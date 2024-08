Primeiro-ministro indiano fala de paz com Zelensky

Modi viaja para Kiev a partir de Varsóvia, onde reafirmou que a guerra entre russos e ucranianos não pode ser resolvida no campo de batalha, mas antes através do diálogo e da diplomacia.Trata-se da primeira visita de um chefe de governo indiano à Ucrânia desde que os dois países estabeleceram relações diplomáticas há mais de 30 anos.A visita é encarada com agrado por aliados da Ucrânia como a Polónia, que enalteceu o papel que Nova Deli pode desempenhar num possível desanuviamento entre Kiev e Moscovo.No final de julho, Volodymyr Zelensky qualificou o abraço em Moscovo como “um golpe devastador” para os esforços de paz, pelo que se aguarda com expectativa como vai agora saudar Modi.