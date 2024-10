Putin avisa que Rússia não permitirá que a Ucrânia tenha acesso a armas nucleares

Vladimir Putin disse que a possibilidade de Kiev ter acesso a este tipo de arsenal faz parte do “plano para a vitória” apresentado esta quinta-feira pelo chefe de Estado da Ucrânia.O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse na quinta-feira que a Ucrânia precisa de armas nucleares ou de entrar para a NATO para garantir a sua segurança – e uma vez que o país abdicou das armas nucleares após a dissolução da União Soviética, juntar-se à NATO seria a única forma de derrotar a Rússia.Putin descreveu as declarações de Zelensky como umae avisou que “qualquer passo nessa direção levará a uma resposta semelhante".Durante um encontro com jornalistas estrangeiros esta sexta-feira, Putin disse que “não sabia” se a Ucrânia era capaz de construir uma arma nuclear, mas acrescentou que “não é difícil no mundo moderno”.Zelensky esclareceu, mais tarde, que a Ucrânia não está a construir armas nucleares. “O que eu quis dizer é que hoje não há garantia de segurança mais forte para nós do que a adesão à NATO”, explicou.

Putin não vai participar na cimeira do G20 no Brasil

"Entendemos perfeitamente que mesmo excluindo o fator TPI, toda a discussão se concentrará apenas nisso. E vamos de facto perturbar o trabalho do G20”, disse Putin.O dirigente russo acrescentou que mantém "relações magníficas e amistosas" com o seu homólogo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, pelo que não faria sentido viajar "para afetar o trabalho normal do fórum"."Tenho uma relação de amizade com Lula. Iria lá de propósito para violar a decisão e arruinar a cimeira? Não. O Governo russo terá um representante na cimeira", afirmou.

O Brasil é signatário do Tratado de Roma e seria obrigado a respeitar a decisão do TPI e a prender em solo brasileiro o dirigente russo, alvo de um mandado de captura do Tribunal por alegados crimes de guerra na invasão russa da Ucrânia.

, com base num acordo formal entre os dois governos e questionou a legitimidade do Tribunal, criado em 2002."É uma das organizações internacionais cuja jurisdição a Rússia não reconhece. Tal como muitos outros países do mundo. Penso que os Estados Unidos também não a reconhecem, a China não a reconhece, a Turquia não a reconhece, por isso, não acho que seja mau que exista uma organização internacional como esta, mas é necessário que seja universal", disse.A proposta sino-brasileira, tornada pública em maio, pede a redução da tensão e a retoma do diálogo direto sem exigir que a Rússia retire as suas tropas do território ucraniano.Zleneksy rejeitou a proposta por considerar que serve os interesses de Moscovo.

Putin diz que BRICS impulsionará o crescimento económico global

Putin vangloriou-se ainda sobre o papel do grupo BRICS na economia mundial, afirmando que será responsável pela maior parte do crescimento económico global nos próximos anos graças à sua dimensão e crescimento em comparação com o das nações ocidentais., afirmou o chefe do Kremlin no Fórum Empresarial dos BRICS, em Moscovo, prevendo que no futuro,"O mercado internacional não pode sobreviver sem os BRICS, incluindo no domínio da tecnologia, como a inteligência artificial. Esta é a mudança mais tangível. É natural. O mundo está sempre a mudar. Novos líderes surgem", disse o líder russo."O BRICS não é contra ninguém. O BRICS não é um grupo anti-ocidental. É apenas um grupo não-ocidental", adiantou.

A Rússia vai receber uma cimeira dos BRICS na cidade de Kazan, entre 22 a 24 de outubro.

De acordo com Putin, mais de 30 países demonstraram interesse em aderir ao bloco, nomeadamente a Turquia, o Azerbaijão, Cuba e a Venezuela. Na cimeira vão ser discutidas opções para a ampliação do grupo, no entanto, o Kremlin afirmou que, para já, o grupo não vai aceitar mais países membros, mas sim Estados associados."Estamos atualmente a trabalhar numa nova categoria de `Parceiros BRICS` e precisamos de um consenso. Teremos o cuidado de nos guiar por dois princípios: primeiro, o multilateralismo e, segundo, a eficiência da organização. Ao ampliar o número de países, não devemos perder a agilidade do bloco e é isso que vai orientar os nossos próximos passos", explicou.No encontro deverão também ser discutidos os avanços nas negociações para a adoção de uma moeda alternativa ao dólar no comércio entre os membros do bloco e a criação da categoria de "países parceiros".Questões como a guerra no Médio Oriente também deverão ser abordadas mas o conflito na Ucrânia não estava na agenda.c/agências