Ataque israelita perto de Damasco fez pelo menos três mortos - ONG

"Um ataque israelita fez três mortos em Sayyidah Zaynab", uma cidade na Síria que alberga um importante santuário xiita, defendido por grupos pró-iranianos, incluindo o Hezbollah, disse à agência de notícias AFP o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahmane.

"O ataque israelita teve como alvo membros do Hezbollah no edifício", afirmou o diretor do OSDH, organização não governamental (ONG) sediada no Reino Unido, mas que conta com uma vasta rede de fontes no país em guerra.

De acordo com Rami Abdel Rahmane, o ataque teve como alvo duas áreas "onde vivem membros do Hezbollah" perto do município de Sayyidah Zaynab.

A agência oficial de notícias síria SANA noticiou um "ataque israelita contra um edifício residencial em Sayyidah Zaynab" que causou um número ainda indeterminado de "mortos e feridos", sem adiantar mais pormenores.

Nem o Governo nem o Exército israelita comentaram até agora este ataque.

Quatro combatentes sírios pró-iranianos foram mortos em ataques israelitas no sábado, a leste de Alepo, no norte da Síria, segundo o OSDH.

Desde o início da guerra civil na Síria, em 2011, Israel tem levado a cabo centenas de ataques ao país vizinho, visando o exército sírio e grupos apoiados por Teerão, incluindo o Hezbollah, destacados em apoio das forças governamentais sírias.

O ritmo destes ataques aumentou desde que Israel entrou em guerra aberta contra o Hezbollah no Líbano, em 23 de setembro.

Israel, que raramente comenta estes ataques, atacou recentemente os pontos de passagem entre a Síria e o Líbano, acusando o movimento pró-iraniano de os utilizar para transportar armas da Síria.