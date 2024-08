Ataques israelitas causam um morto e 30 feridos no Líbano

Trata-se da segunda série de ataques na região, longe da fronteira israelo-libanesa, em pouco mais de 24 horas, segundo a agência espanhola EFE.

Pelo segundo dia consecutivo, Israel bombardeou três locais diferentes no distrito de Baalbek durante a madrugada, matando um libanês, de acordo com o Ministério da Saúde Pública libanês.

Entre as três dezenas de feridos há nove crianças, referiu a mesma fonte.

Quatro dos feridos são sírios e os restantes 26 são libaneses, precisou.

O Centro de Operações de Emergência do ministério disse num comunicado que um dos feridos se encontrava em estado "muito crítico".

Israel já tinha bombardeado várias zonas do mesmo bairro na noite de segunda-feira, onde alegou ter atingido depósitos de armas pertencentes ao grupo xiita libanês Hezbollah.

Onze pessoas ficaram feridas, de acordo com o ministério.

O Hezbollah respondeu aos dois ataques no vale de Bekaa com o lançamento de barragens de obuses e de `drones` contra alvos militares no norte de Israel.

O fogo cruzado entre as partes voltou a intensificar-se nos últimos dois dias.

A tensão aumentou particularmente desde o final de julho, quando Israel matou o principal comandante do movimento libanês, Fuad Shukr, nos arredores de Beirute.

No meio da nova escalada, o grupo xiita também reconheceu na terça-feira quatro novas baixas nas suas fileiras, alegadamente infligidas por bombardeamentos israelitas na cidade de Dhayra, no sul do Líbano.

As milícias libanesas do Hezbollah integram o chamado "eixo de resistência", uma coligação liderada pelo Irão de que também fazem parte, entre outras organizações, o grupo extremista palestiniano Hamas e os rebeldes Huthis do Iémen.

O Hezbollah tem lançado ataque contra o norte de Israel a partir do sul do Líbano em apoio ao Hamas, alvo de uma ofensiva israelita na Faixa de Gaza desde há 10 meses.

A guerra em curso, com mais de 40.000 mortos, foi desencadeada por um ataque do Hamas em solo israelita em 07 de outubro de 2023.