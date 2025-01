Embaixadora da Palestina "faz figas" para que se cumpra cessar-fogo

A diplomata pede, por isso, que a pressão internacional não pare. Deve, até, intensificar-se.





Uma pressão internacional que, insiste a embaixadora da Palestina em Portugal, não se pode reduzir às palavras que vêm “de todo o mundo”, mas que são “apenas condenações”.

Para Rawan Sulaiman,Depois de 15 meses de devastação, Rawan Sulaiman deixa uma mensagem de esperança:A diplomata defende que secomo um todo e, para o conseguir, é preciso falar com “todas as forças” políticas, incluindo o Hamas. Defende, contudo, que quem vai ao leme é a Autoridade Palestiniana, que sublinha que é “um governo funcional”.

No futuro – que Sulaiman espera que seja próximo –, a representante da Palestina conta com a ajuda de Portugal e defende que o país deve reconhecer rapidamente a Palestina como Estado.





Quanto aos esforços diplomáticos junto dos decisores portugueses, diz à Antena 1 que tem boas relações institucionais, sem que o episódio com o anterior representante palestiniano condicione a relação com o Presidente da República, com quem já esteve “várias vezes” desde que assumiu funções, em setembro. Sublinha queA entrevista da embaixadora da Palestina em Portugal à Antena 1 no dia em que o acordo de cessar-fogo recebeu luz verde do governo israelita. A trégua começa na manhã de domingo.