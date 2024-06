EUA pedem voto do Conselho de Segurança em apoio a acordo de cessar-fogo

No domingo, "os Estados Unidos pediram ao Conselho de Segurança que avance para a votação do projeto de resolução americano (...) apoiando a proposta em cima da mesa", declarou Nate Evans, porta-voz da missão norte-americana na ONU, em comunicado.

De acordo com fontes diplomáticas, a votação está prevista para hoje, mas não foi confirmada pela presidência sul-coreana do Conselho.

"Os membros do Conselho não devem deixar passar esta oportunidade e devem falar a uma só voz em apoio a este acordo", acrescentou Evans, enquanto os Estados Unidos, um aliado de Israel, foram amplamente criticados por terem bloqueado vários projetos de resolução para um cessar-fogo em Gaza.

No final de maio, o Presidente dos EUA, Joe Biden, apresentou o que disse ser um plano israelita para passar de um cessar-fogo temporário para uma paz duradoura em Gaza em três fases, cada uma com a duração de cerca de 40 dias.

O texto apela ao movimento islamita palestiniano Hamas "para que também o aceite e apela a ambas as partes para que apliquem integralmente os seus termos, sem demora e sem condições".

O plano prevê que se a primeira fase - um cessar-fogo "imediato e completo", a libertação dos reféns do Hamas e uma "troca" de prisioneiros palestinianos, a retirada do exército israelita das "zonas povoadas de Gaza" e a entrada de ajuda humanitária - demorar mais de seis semanas, o cessar-fogo será mantido "enquanto as negociações prosseguirem".