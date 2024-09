Hezbollah ataca norte de Israel em reação a ofensiva contra o seu bastião

O ataque do movimento pró-iraniano libanês foi realizado com `rockets` em "defesa do Líbano e do seu povo, e em resposta aos ataques de Israel", destacou o Hezbollah em comunicado.

Já as Forças Armadas de Israel (IDF) referiram, na rede social Telegram, que identificaram entre as 22:00 e as 22:25 (20:00 e 20:25 em Lisboa) 65 projéteis a atravessar o Líbano para território israelita.

"Alguns dos projéteis foram intercetados e foram recebidos relatórios sobre projéteis que caíram na cidade de Safed", destacaram as IDF.