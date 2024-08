Hezbollah responde com ataques contra os Montes Golã ocupados por Israel

"Os combatentes da Resistência Islâmica bombardearam o quartel-general da Divisão 210 de Golan, no quartel de Nafah, e o quartel-general do regimento de artilharia e da brigada blindada, no quartel Yarden, com intensos disparos de projéteis", anunciou o Hezbollah, em comunicado.

Segundo a nota, os lançamentos foram uma resposta a uma série de bombardeamentos israelitas que na segunda-feira à noite feriram nove pessoas no Vale do Bekaa, incluindo dois menores sírios, e que o Estado judeu afirma terem como alvo armazéns de armas pertencentes ao movimento xiita.

De acordo com um comunicado do exército israelita divulgado na segunda-feira à noite, "após os ataques, foram identificadas explosões secundárias, que indicam a presença de grandes quantidades de armas nas instalações afetadas".

A Agência Nacional de Notícias do Líbano (ANN) explicou que os ataques aéreos atingiram três pontos diferentes no distrito de Baalbek, na região leste do país, muito longe da fronteira onde normalmente se concentra o fogo cruzado entre as duas partes.

Baalbek, cuja capital homónima alberga importantes ruínas greco-romanas declaradas Património Mundial pela UNESCO, foi bombardeada por Israel em diversas ocasiões nos últimos meses, tal como algumas outras áreas do Vale do Bekaa.

O exército israelita revelou, entretanto, que detetou hoje o lançamento de 55 foguetes provenientes do Líbano, dos quais "alguns foram intercetados". Os restantes caíram em áreas abertas, sem causar quaisquer vítimas, segundo um comunicado militar.

O impacto dos projéteis provocou incêndios em várias partes do norte de Israel, que os bombeiros estão atualmente a tentar extinguir.

"Pouco depois dos lançamentos, os aviões da Força Aérea atacaram um dos foguetes", indica a nota do Exército israelita, que não dá mais detalhes sobre o local.

O fogo cruzado das últimas horas ocorre no meio de uma escalada de tensão entre o Hezbollah e o Estado Judeu, que estão envolvidos em intensos confrontos há mais de 10 meses, principalmente em áreas próximas da linha de fronteira entre os dois países.

Há três semanas, os receios de uma guerra aberta aumentaram novamente, depois de um bombardeamento israelita ter matado o principal comandante militar do grupo xiita, Fuad Shukr, nos arredores de Beirute.