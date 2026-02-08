Irão. Prémio Nobel da Paz, Narges Mohammadi, condenada a mais seis anos de prisão

A Prémio Nobel da Paz tinha sido detida a 12 de dezembro de 2025, na cidade de Mashhad, no nordeste do país, juntamente com outros ativistas, depois de discursar numa cerimónia em memória de um advogado encontrado morto.





condenada a seis anos de prisão por reunião e conspiração para cometer crimes", indicou o seu advogado, Mostafa Nili, numa publicação na rede social X, acrescentando que a ativista também está proibida de sair do país durante dois anos. Narges Mohammadi, de 53 anos, já tinha sido condenada, noutro processo, a 18 meses de prisão por "atividades de propaganda" e a dois anos de exílio na cidade de Khosf, na província de Khorasan do Sul, no leste do país, explicou o causídico.

De acordo com a lei iraniana, as penas de prisão não podem ser cumpridas consecutivamente. Esta última sentença é passível de recurso. "Foi", indicou o seu advogado, Mostafa Nili, numa publicação na rede social X, acrescentando queDe acordo com a lei iraniana, as penas de prisão não podem ser cumpridas consecutivamente.



Mostafa Nili está esperançoso que a saúde debilitada de Mohammadi, permita que ela seja temporariamente "libertada sob fiança para tratamento médico".



Em dezembro de 2024, a Prémio Nobel da Paz foi libertada durante três semanas por motivos médicos relacionados com "a sua condição física após a remoção de um tumor e de um enxerto ósseo", recordou o advogado.





Narges cumpre há uma semana uma greve de fome, uma das múltiplas realizadas nas diversas vezes em que foi julgada, condenada e detida pelo seu ativismo.





Reivindica desta vez "o direito a fazer um telefonema", a "ter acesso aos advogados no Irão" e a receber visitas, de acordo com a advogada Chirinne Ardakani, a partir de Paris.

Pressão sobre a família





Em janeiro último, a partir da prisão, Narges Mohammadi denunciou uma operação de pressão levada a cabo pelas autoridades de Teerão, na casa do seu irmão na cidade iraniana de Mashhad.



Num comunicado divulgado em 22 de janeiro pela rede X, a fundação com o nome da laureada com o Prémio Nobel da Paz disse ter conhecimento de que agentes de segurança invadiram a casa da família, em Mashhad, e realizaram uma busca na residência.



No texto publicado no perfil da ativista, a fundação refere que este ataque faz parte da crescente e contínua pressão exercida sobre a família de Narges Mohammadi nos últimos meses.



A ativista não vê os dois filhos, que vivem em Paris, desde 2015.



A última chamada telefónica com a família data de 14 de dezembro e esta foi informada da greve de fome por um prisioneiro recentemente libertado.

Uma década atrás das grades





A última década de Mohammadi foi passada atrás das grades.

Mesmo atrás das grades, a Prémio Nobel não se manteve em silêncio, organizando protestos no pátio da prisão e realizando greves de fome.



A agência de notícias Efe relatou no início do ano, citando fontes que não se quiseram identificar, que a detenção de Narges Mohammadi tem sido marcada por espancamentos e negação de assistência médica, o que, especialmente devido ao seu histórico de problemas cardíacos, colocou a sua vida em grave perigo.



Nesse mesmo contexto, um dos detidos recentemente libertados do Centro de Detenção de Inteligência de Mashhad descreveu o estado físico de Narges Mohammadi e de seu companheiro, Pouran Nazemi, como "alarmante".





c/agências