Israel ameaça com guerra enquanto mediadores árabes tentam salvar cessar-fogo

O cessar-fogo em Gaza dura há quase mês. Vigora desde 19 de janeiro, mas as tensões entre Israel e o Hamas continuam a escalar, impulsionadas pela ameaça do presidente dos EUA, Donald Trump, que quer lançar um plano de tomada de posse e reconstrução de Gaza, expulsando os palestinianos para os países vizinhos.







Israel reforçou o envio de tropas e tanques para a periferia da Faixa de Gaza, antecipando a possibilidade de a trégua ser quebrada, enquanto o Egito e o Catar prosseguem no Cairo as negociações para conseguir que o acordo seja totalmente implementado, Israel cumpra um protocolo humanitário e retome as trocas de reféns israelitas por prisioneiros palestinianos, de acordo com o Hamas.

Hamas empenhado em "respeitar acordo"





Em comunicado divulgado esta quinta-feira, o Hamas afirma-se empenhado em "respeitar o acordo" e exigir que Israel "honre os seus compomissos" e critica a linguagem de intimidação utilizada por Trump e Netanyahu, que não serve o objetivo de cumprir o acordo de cessar-fogo.







"Não estamos preocupados com o colapso do acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza e estamos ansiosos por o aplicar e obrigar a ocupação (israelita) a aplicá-lo na íntegra", afirmou o porta-voz do Hamas, Abdul Latif al-Qanou.





"Os mediadores fazem pressão para que o processo de troca de reféns na Faixa de Gaza por palestinianos detidos por Israel seja retomado no sábado", acrescenta. Fontes palestinianas indicam que houve progressos nas negociações.

"Não há intenção de acabar com a guerra"





De acordo com o jornal israelita Maariva, citado pela Al Jazeera, o ministro israelita da Agricultura, Avi Dichter, disse que Israel não tem intenção de acabar com a guerra em Gaza antes de todos os objetivos terem sido alcançados.







“Queremos devolver todos os reféns do acordo o mais rapidamente possível. Este é um dos objetivos de guerra que estabelecemos, juntamente com os outros dois objetivos . Não há intenção de acabar com a guerra antes de todos os objetivos terem sido alcançados”, afirmou Avi Dichter.





O ministro israelita da Agricultura disse, ainda, que tem "dificuldade em ver qualquer outra opção" que não seja a libertação de pelo menos três reféns israelitas no sábado, assim como o regresso aos combates no enclave mais tarde para alcançar os objetivos israelitas.







Apesar de considerar bem sucedida a destruição da infraestrutura militar do Hamas, Avi Dichter considera que "o colapso da capacidade do governo (do Hamas) é um objetivo que ainda não foi alcançado".