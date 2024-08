Israel assegura ter destruído túnel do Hamas no sul de Gaza

"Com orientação dos serviços de informações, as tropas do 603º Batalhão e da Unidade Yahalom (de engenheiros de combate) localizaram e destruíram uma rota de túnel subterrâneo com aproximadamente um quilómetro e meio de comprimento", indica um comunicado militar.

O Exército informou que o túnel se encontrava na região de Khan Yunis, uma importante zona no sul do enclave, onde as tropas terrestres israelitas voltaram a entrar há duas semanas e que tem sido historicamente um bastião das milícias palestinianas.

"Um complexo terrorista ativo do Hamas foi localizado ao longo da rota do túnel, onde foram encontradas armas, explosivos e equipamento para estadas prolongadas, utilizados pelos terroristas que abandonaram o complexo quando as tropas chegaram", acrescenta o comunicado militar.

O Exército israelita continua a atacar a devastada Faixa de Gaza por via aérea, terrestre e marítima, onde só nas últimas 24 horas morreram 40 pessoas e outras 134 ficaram feridas, incluindo dois jornalistas de Khan Yunis.

No domingo, as tropas alargaram as suas operações a mais partes de Khan Yunis e, pela primeira vez, à cidade de Deir al Balah, onde milhares de habitantes de Gaza se refugiaram desde o início da ofensiva terrestre contra Rafah, a cidade mais meridional da Faixa e adjacente ao Egito.

Isto acontece enquanto o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, se encontra em Israel para a sua nona visita desde o início da guerra, em 07 de outubro, com o objetivo de promover um acordo de cessar-fogo tendo como países mediadores Estados Unidos, Qatar e Egito.