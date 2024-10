Israel diz ter derrotado Hezbollah em todas as zonas do sul do Líbano em que atuou

"Todas as zonas defensivas que atacámos foram derrotadas. Estamos determinados a chegar a todos os túneis, a todas as áreas subterrâneas, a todos os paióis de armamento", afirmou o major-general Ori Gordin, num discurso em vídeo divulgado pelas Forças Armadas de Israel durante uma incursão no sul do Líbano, noticiou a imprensa israelita.

Gordin congratulou-se com o facto de, desde o início da Operação `Flechas do Norte`, as Forças Armadas israelitas terem conseguido desferir "um golpe muito sério ao comando e controlo do Hezbollah", eliminando grande parte da sua liderança, incluindo o secretário-geral, Hassan Nasrallah, num ataque em Beirute a 27 de setembro.

Israel iniciou a 01 de outubro uma ofensiva terrestre no sul do Líbano, numa manobra para intensificar o seu combate contra o Hezbollah, em resposta aos ataques com morteiros lançados pelo grupo islamita desde há mais de um ano sobre a fronteira para o norte do território israelita, numa demonstração de solidariedade para com a causa palestiniana.

Os ataques do Exército israelita ao Líbano durante o último ano têm um balanço provisório de mais de 2.500 mortos, principalmente devido aos "bombardeamentos seletivos" de zonas residenciais da capital, Beirute, graças aos quais conseguiu eliminar numerosos membros do Hezbollah.