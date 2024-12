Israel ordena fecho de um dos últimos hospitais em funcionamento em Gaza

Husam Abu Safiya, chefe do hospital Kamal Adwan, disse ser, visto que não existem ambulâncias suficientes para mover os doentes.“Temos neste momento quase 400 civis dentro do hospital, incluindo bebés na unidade neonatal cujas vidas dependem de oxigénio e incubadoras. Não podemos retirar estes pacientes de forma segura sem assistência, equipamento e tempo”, explicou à agência Reuters.Segundo Safiya,que, se forem atingidos, causarão uma grande explosão e mortes em massa dos civis nas instalações”.Na sexta-feira, as forças israelitas disseram ter enviado combustível e comida para o hospital e ajudado a retirar mais de 100 pacientes e cuidadores, levando-os para outros hospitais de Gaza, em coordenação com a Cruz Vermelha.

O hospital Kamal Adwan é um dos poucos ainda em funcionamento no norte de Gaza, área que enfrenta há quase três meses uma intensa pressão militar israelita.

Segundo o chefe do hospital, Telavive ordenou que os pacientes e funcionários retirados fossem levados para outro hospital que se encontra em condições ainda piores, sobrelotado e com camas espalhadas pelos corredores.O Ministério da Saúde de Gaza alertou quee têm sido alvo de repetidos ataques desde que Israel enviou tanques para Beit Lahiya e para as cidades vizinhas de Beit Hanoun e Jabalia, em outubro.Israel tem garantido que a operação levada a cabo nessas comunidades do norte da Faixa de Gaza tem como alvos militantes do Hamas. Os palestinianos acusam, por sua vez, os militares de estarem a procurar despovoar permanentemente a área para criar uma zona tampão.

Ataques fatais a campo de refugiados

Entretanto, na manhã desta segunda-feira surgiram relatos de, no centro da Faixa de Gaza. Pelo menos quatro pessoas terão morrido, de acordo com aSegundo esta publicação, as forças israelitas cercaram às primeiras horas da manhã, com quadricópteros e veículos armados, um abrigo para civis deslocados dentro do campo de refugiados., apurou a. “A grande maioria da população deslocada é constituída por civis - mulheres e crianças. São também eles que constituem a maioria das vítimas que chegam aos hospitais”, acrescenta.O mais recente balanço das autoridades de Gaza dá conta de mais de 45.200 palestinianos mortos nos ataques levados a cabo por Israel desde 7 de outubro do ano passado. O número de feridos supera já os 107 mil.

c/ agências