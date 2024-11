Israel proíbe libaneses de viajar para dez cidades do sul após cessar-fogo

Numa mensagem na rede social X, acompanhada de um mapa, o porta-voz do exército israelita, Avichay Adraee, alertou, em árabe, para a proibição "até nova ordem" e avisou que "qualquer pessoa que se desloque para sul desta linha expõe-se ao perigo".

"É proibido deslocar-se para sul da linha de demarcação nas seguintes localidades e nas imediações, bem como no interior das próprias localidades: Shebaa, Al-Habbariyeh, Marjayoun, Arnoun, Yahmar, Al-Qantara, Shaqra, Bara`shit, Yater, Al-Mansouri", declarou Adraee.

Desde as primeiras horas, após a entrada em vigor do cessar-fogo, na quarta-feira, as estradas que conduzem ao sul e ao leste do país encheram-se de famílias que regressavam às regiões mais afetadas, com 1,2 milhões de pessoas deslocadas pelo conflito.

O aviso vem na sequência de um apelo lançado pelo exército libanês, na quarta-feira, que pediu aos cidadãos do país para esperarem para regressar a casa.

O cessar-fogo de 60 dias entre Israel e o Hezbollah no Líbano, que começou na quarta-feira, vai ter três fases: uma trégua inicial, seguida da retirada das forças do grupo xiita Hezbollah a norte do rio Litani; a retirada total das tropas israelitas do sul do Líbano no prazo de 60 dias e, por último, negociações entre os dois países para delimitar a fronteira, que corresponde atualmente a uma linha traçada pela ONU após a guerra de 2006.

Desde o início das hostilidades entre Israel e o Hezbollah, em 08 de outubro de 2023, um dia após o início da guerra na Faixa de Gaza na sequência do ataque do Hamas a Israel, mais de 3.800 pessoas morreram e mais de 15.800 ficaram feridas em ataques israelitas no Líbano.

A grande maioria das mortes, cerca de 3.100, ocorreu desde o início da campanha de bombardeamento maciço de Israel, em 23 de setembro, que afetou principalmente as comunidades do sul e do leste do Líbano, bem como os subúrbios do sul de Beirute, conhecidos como Dahye.