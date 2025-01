Já chegaram à fronteira de Rafah 70 prisioneiros palestinianos

Este grupo de 70 prisioneiros faz parte dos 200 palestinianos libertados hoje por Israel no âmbito do cessar-fogo com o Hamas e deverão permanecer no Cairo durante cerca de uma semana, antes de viajarem para os países de acolhimento: Argélia, Turquia e Tunísia.

De acordo com fontes locais, os palestinianos chegaram à fronteira com o Egito de autocarro, vindos da passagem de Kerem Shalom, logo após a sua libertação, devendo agora aguardar a realização de exames médicos.

O responsável da comissão para os prisioneiros e ex-prisioneiros da Cisjordânia ocupada, Ameen Shoman, confirmou que alguns dos prisioneiros hoje libertados serão transferidos do Egito, o país mediador das negociações, para países de acolhimento.

A libertação dos prisioneiros faz parte da segunda ronda de trocas de reféns israelitas por prisioneiros palestinianos, que culminou com a libertação de quatro soldados israelitas pelo Hamas.

A administração penitenciária israelita confirmou hoje ter libertado 200 detidos palestinianos em troca de quatro jovens mulheres militares israelitas detidas em Gaza desde 07 de outubro de 2023.

Desta forma, a administração penitenciária israelita confirma o número, anunciado anteriormente por fontes palestinianas, de detidos libertados como parte da troca definida no acordo de cessar na trégua.

O Serviço Prisional de Israel disse, em comunicado, que as 200 pessoas foram transferidas de várias prisões em Israel para as prisões de Ofer e Ktziot, de onde foram libertadas.