Líbano. Quatro capacetes azuis feridos por foguete disparado por "atores não estatais"

"Quatro soldados ganeses de manutenção da paz em missão ficaram feridos quando um foguete - provavelmente disparado por atores não estatais no Líbano - atingiu a sua base (...) a leste da aldeia de Ramia, no sul do Líbano", afirmou a FINUL em comunicado.

Três dos soldados feridos da ONU tiveram de ser transferidos para um hospital na cidade de Tiro (norte) para "receber tratamento", acrescentou a missão da ONU, sem fornecer mais pormenores.

Horas antes, o exército israelita acusou os xiitas do Hezbollah de ter disparado um foguete contra uma posição da FINUL em Ramia, afirmando que o projétil foi disparado da zona de Deir Aames, um dos pontos alegadamente usados esta manhã pelo grupo xiita disparar contra Israel.

Por seu lado, a FINUL indicou que as suas forças foram alvo de dois outros ataques no sul do Líbano que não causaram vítimas e sobre os quais foram iniciadas investigações.

A força acrescentou ter informado o Exército libanês e recordou "a todos os atores envolvidos nas hostilidades em curso que respeitem a inviolabilidade das forças de manutenção da paz e das instalações da ONU`.

Entretanto, a Itália acusou o Hezbollah de ser o responsável pelos ataques contra o quartel-general do contingente italiano de capacetes azuis, que inicialmente tinha atribuído a Israel.

Durante a tarde, o ministro da Defesa, Guido Crosetto, denunciou "um ataque intolerável" e disse que queria dar conhecimento do facto ao seu homólogo israelita, Israel Katz, mas fonte do seu gabinete adiantou à AFP que "o ministro não dispunha de informações corretas, (...) dispunha de informações parciais" na altura.

"O Hezbollah foi responsável pelo ataque", acrescentou a fonte.

Numa primeira declaração, o Ministério da Defesa italiano informou que "oito foguetes de 107 mm atingiram o quartel-general do contingente italiano e o Setor Oeste da FINUL em Chamaa, no sul do Líbano", sem atribuir a responsabilidade pelos disparos.

Os projéteis caíram em "áreas ao ar livre e no armazém de peças sobressalentes onde não se encontravam soldados".

O incidente não provocou feridos, mas "cinco soldados italianos foram colocados sob observação na enfermaria da base", segundo o ministério, que anunciou investigações sobre a situação para identificar os responsáveis.

A FINUL, criada em março de 1978 pelo Conselho de Segurança da ONU, inclui um total de 10.000 militares oriundos de 50 países.

A Itália tem a maior representação entre os elementos (1.068 soldados, segundo a ONU), à frente da Espanha (676), da França (673) e dos Estados Unidos (1.068).