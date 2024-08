Médio Oriente. Retomadas negociações para cessar-fogo sem participação do Hamas

A reunião foi pedida e promovida pelos mediadores internacionais para discutir um acordo de cessar-fogo em Gaza, começa esta quinta-feira em Doha, Catar, e deve prolongar-se durante vários dias, com a ausência do movimento islamita palestiniano Hamas. Esta nova ronda de negociações visa parar a guerra em Gaza e garantir a libertação dos reféns israelitas, de acordo com uma fonte citada pela Reuters.





Este mais recente esforço acontece numa altura em que se receia a escalada do conflito no Médio Oriente com a ameaça de um ataque iraniano em território israelita.



Para os mediadores,Não foram, para já, confirmados os mediadores internacionais mas estarão a participar nas negociações os Estados Unidos, o Catar e o Egito, assim como uma delegação israelita - o primeiro-ministro israelita aprovou o envio de uma equipa de negociadores chefiada pelo líder dos serviços secretos estrangeiros de Israel (Mossad), David Barnea, pelo seu homólogo dos serviços internos, Ronen Bar, e pelo major-general Nitzan Alon, que supervisiona as conversações em nome do Exército.Embora o Hamas se tenha recusado a participar, sabe-se que o movimento concordou com uma proposta de acordo da Administração norte-americana., disse Basem Naim, um membro do movimento político do Hamas, à CNN na terça-feira.. De acordo com o mediador norte-americano para o conflito Líbano-Israel, Amos Hochstein, a reunião deverá prolongar-se “durante vários dias”., afirmou também aos jornalistas o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby.Em cima da mesa está um acordo que permitiria a troca dos 111 reféns israelitas ainda detidos na Faixa de Gaza pela libertação de prisioneiros palestinianos em Israel, apesar de as partes estarem em confronto há meses sobre uma linha vermelha:A comunidade internacional está a pressionar as partes para que cheguem a um acordo de cessar-fogo, com o objetivo também de diminuir as tensões no Médio Oriente, agravadas pela morte do líder do Hamas Ismail Haniyeh, num atentado em Teerão - que o Irão e o movimento palestiniano atribuíram a Israel -, e pelo ataque israelita em Beirute que matou o “número dois” da milícia xiita Hezbollah, Fuad Shukr.