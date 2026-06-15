Paulo Rangel expressa "confiança" que acordo entre EUA e Irão seja "uma nova fase"

O governante português frisou que seria preciptado agora falar sobre a participação portuguesa na reabertura e desminagem do Estreito de Ormuz, algo que poderá ser conduzido pela França e Reino Unido.





"Temos que aguardar para conhecer os termos concretos do acordo" que deverá ser assinado na sexta-feira.





Chama a atenção para a situação sensível no Líbano, onde Israel garante que vai manter as tropas e espera que não haja uma "reação unilateral" que entretanto possa por em causa a assinatura do acordo.





O ministro português dos Negócios Estrangeiros considera que "estamos a superar a fase de conflito" e expressa convição de que este memorando seja o "motor de uma nova fase" e de uma "solução duradoura" que possa significar também a abertura do Estreito de Ormuz.

Na terça-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros saudita, um dos intervenientes diretos do acordo, desloca-se a Lisboa onde poderá relevar mais informações sobre o acordo que deverá ser assinado na próxima sexta-feira na Suíça.