Mundo
Guerra no Médio Oriente
Paulo Rangel expressa "confiança" que acordo entre EUA e Irão seja "uma nova fase"
Em declarações aos jornalistas em Bruxelas, onde está a participar no Conselho Europeu dos ministros dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel saudou o memorando de entendimento entre Irão e Estados Unidos da América e realçou o "grau de fiabilidade" entre o que agora foi anunciado entre as partes. Alerta, no entanto, para a situação "sensível" no Líbano.
O governante português frisou que seria preciptado agora falar sobre a participação portuguesa na reabertura e desminagem do Estreito de Ormuz, algo que poderá ser conduzido pela França e Reino Unido.
"Temos que aguardar para conhecer os termos concretos do acordo" que deverá ser assinado na sexta-feira.
Chama a atenção para a situação sensível no Líbano, onde Israel garante que vai manter as tropas e espera que não haja uma "reação unilateral" que entretanto possa por em causa a assinatura do acordo.
O ministro português dos Negócios Estrangeiros considera que "estamos a superar a fase de conflito" e expressa convição de que este memorando seja o "motor de uma nova fase" e de uma "solução duradoura" que possa significar também a abertura do Estreito de Ormuz.
Na terça-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros saudita, um dos intervenientes diretos do acordo, desloca-se a Lisboa onde poderá relevar mais informações sobre o acordo que deverá ser assinado na próxima sexta-feira na Suíça.