Polónia condena vandalismo contra monumento alusivo à revolta no gueto de Varsóvia

Em comunicado, a diplomacia polaca condenou "firmemente o ato de vandalismo" cometido contra o "símbolo da memória das vítimas do Holocausto e da resistência judaica contra o nazismo alemão".

"Tais atos constituem um ataque à história e aos valores que nos unem enquanto sociedade", lê-se na nota sobre o ato, que não foi reivindicado.

"Ontem (quinta-feira) à noite, o monumento do Gueto de Varsóvia foi vandalizado", escreveu o embaixador israelita na Polónia, Yacov Livne, na rede social X (antigo Twitter), publicando também uma foto do monumento vandalizado.

Livne apelou às autoridades polacas que condenem o ato, assim como que encontrem e levem os culpados à justiça.

Um fotógrafo da agência noticiosa France Presse registou o momento em que trabalhadores removiam a tinta do monumento, situado nos terrenos do antigo local onde o regime nazi concentrou judeus antes da deportação para campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial.

A AFP indicou como a tinta preta e vermelha visível no monumento remete para as cores do Exército Insurrecto Ucraniano (UPA), que Varsóvia acusa de ter matado cerca de 100.000 civis da minoria polaca, entre 1943 e 1945.

O ministro do Interior polaco, Tomasz Siemoniak, anunciou uma "investigação intensiva" sobre a "profanação" do monumento.

Um ano após a invasão da Polónia, em 1940, os nazis isolaram um bairro de Varsóvia e amontoaram cerca de meio milhão de judeus numa área de três quilómetros quadrados, com o objetivo de os exterminar através da fome e da doença, deportando mais de 300.000 para câmaras de gás.

A revolta eclodiu em 19 de abril de 1943. Foi o maior e mais conhecido ato de resistência urbana judaica contra os nazis durante a Segunda Guerra Mundial.