Processo por alegada corrupção contra Netanyahu vai ser retomado

Benjamin Netanyahu, de 74 anos, é acusado de ter recebido presentes no valor de cerca de 175 mil euros, entre 2007 e 2016, de várias personalidades.

O primeiro-ministro israelita é acusado de suborno, fraude e abuso de confiança. Netanyahu declarou-se inocente e repetiu várias vezes que está a ser vítima de “uma caças às bruxas”, orquestrada pelos meios de comunicação social de esquerda.

Entre os alegados corruptores contam-se o magnata israelita de Hollywood Arnon Milchan, produtor de "Brazil", "JFK", "Pretty Woman" e "Born Killers", entre outros.Netanyahu é suspeito de ter promovido uma disposição fiscal que poderia ter rendido a Milchan milhões de dólares. No entanto, o Ministério das Finanças vetou-a.

O julgamento que teve início em maio de 2020 é o primeiro em Israel contra um primeiro-ministro em funções e foi repetidamente adiado devido a disputas entre a defesa e a acusação e à pandemia da covid-19.

Chefe do governo israelita de 1996 a 1999 e novamente de 2009 a 2021, Benjamin Netanyahu voltou a ocupar o cargo a partir das eleições de 2022, depois de formar uma coligação com partidos ultraortodoxos e de extrema-direita.Criticado pela oposição por não ter conseguido impedir o ataque do Hamas a 7 de outubro, o mais mortífero desde a criação de Israel, há 75 anos, Netanyahu foi obrigado a formar um governo de emergência e um gabinete de guerra com o seu rival, Benny Gantz, antigo ministro da Defesa.Os dois homens prometeram "aniquilar" o Hamas e, desde há cerca de dois meses, têm vindo a desenvolver uma campanha devastadora de ataques na Faixa de Gaza, que já fez mais de 15.500 mortos e 41.300 feridos, segundo o Ministério da Saúde do Hamas.Dirigindo o governo de extrema-direita mais radical da história de Israel, Netanyahu tem sido acusado de utilizar a legislação para tentar contornar os seus próprios problemas legais.

Quais são as acusações contra Netanyahu?





Em 2019, o procurador-geral Avichai Mandelblit apresentou acusações criminais contra Netanyahu em três investigações conhecidas como casos 1.000, 2.000 e 4.000, recorda a Al Jazeera

, Netanyahu e a mulher, Sara, são acusados de receber presentes, incluindo champanhe e charutos, do proeminente produtor de Hollywood Arnon Milchan e do empresário bilionário australiano James Packer em troca de favores políticos.centra-se em acusações de que Netanyahu negociou um acordo com o jornal diário mais vendido de Israel, Yedioth Ahronoth, para obter uma cobertura favorável em troca de ações legislativas contra um jornal rival.No, Netanyahu é acusado de conceder favores regulamentares a uma empresa de telecomunicações, a Bezeq Telecom Israel, em troca de uma cobertura mediática positiva numde notícias controlado pelo antigo presidente da empresa.

Aprovação da reforma judicial levou a protestos em todo o país

Nos finais de julho, a aprovação da reforma judicial de Netanyahu para reforçar os poderes do seu Executivo sobre o Supremo Tribunal foi aprovada pelo Parlamento israelita – Knesset - com 64 votos a favor e nenhum contra.

Uma reforma judicial que levou a vários protestos nos dias e semanas seguintes nas ruas de Israel.

O ministro da Justiça, Yariv Levin, que arquitetou a reforma, defendeu que o Parlamento deu o “o primeiro passo num importante processo histórico” de revisão do poder judicial.O presidente Isaac Herzog ainda apresentou, dias antes, uma nova proposta para tentar chegar a um acordo sobre a reforma judicial.A proposta de Herzog propunha a paralisação do processo de aprovação da reforma judicial durante um período de 15 meses. No entanto, o Parlamento ignorou esta tentativa de mediação no conflito, avançando com a sua aprovação.Uma lei que foi considerada a mais extrema mudança no universo judicial de Israel desde a fundação em 1948, mas os proponentes defendem que o anterior padrão de “razoabilidade” dava aos juízes não-eleitos poderes excessivos sobre a tomada de decisões por funcionários eleitos.Na altura, os críticos do Governo de Netanyahu sublinharam que, ao remover um elemento-chave dos poderes do tribunal, ficou em aberto o “caminho para a corrupção e nomeações impróprias”.