Procurador-geral do TPI defende mandado de prisão de Netanyahu

No início desta semana, fontes próximas do Ministério da Justiça de Israel avançaram com a informação de que estaria para breve a decisão do Tribunal Penal Internacional quanto à proposta de Karim Khan para a emissão de mandados de prisão. As mesmas fontes afirmavam estar “cautelosamente otimistas” de que os mandados contra o primeiro-ministro israelita e o ministro da Defesa não iam avançar.Numa entrevista divulgada esta quinta-feira pela BBC , o procurador-geral que pediu os mandados considerou que, explicou Khan à emissora britânica., acrescentou.Segundo Khan,Já quanto aos

Os governantes israelitas rejeitam as acusações. Já dois dos líderes do Hamas morreram. Haniyeh foi assassinado no Irão no final de julho e o tribunal recusa-se a comentar dados relativos à sua morte. Israel afirma ter matado Al-Masri, também conhecido como Mohammed Deif, mas o Hamas não confirma.





O presidente norte-americano, Joe Biden, considerou mesmo “ultrajante” a proposta do procurador-geral do TPI.“Tenho uma vantagem, pelo menos”, afirmou, contestando as vozes críticas.A proposta de mandado de detenção, tomada pelo procurador Karim Khan, não tem precedentes, sendo a primeira vez que o TPI solicita mandados de prisão para um líder de um país democrático. Segundo relatou à publicação,, disse o procurador.Na terça-feira, o jornal israelitaavançou com a notícia de que, segundo fontes do Ministério da Justiça de Israel,No entanto, as mesmas fontes mencionadas na publicação terão indicado que "o tribunal recebeu recentemente 26 pareceres legais de apoio a Israel por parte de outros países, organizações e académicos".Essas manifestações públicas de apoio podem, segundo as autoridades, reforçar a possibilidade de o TPI rejeitar a emissão dos mandados de detenção.