"Símbolo de compromisso". Espanha e governo palestiniano celebram primeira reunião desde o reconhecimento do Estado

"um símbolo do compromisso de Espanha com o presente e o futuro da Palestina", segundo o "ajudar a promover o Estado palestiniano a nível internacional" e a "encorajar outros países a seguir o exemplo de Espanha", assim como de da Irlanda, Noruega e Eslovénia, que reconheceram oficialmente o Estado da Palestina este ano.

Durante este encontro bilateral "Espanha comprometeu-se em apoiar a Palestina com pelo menos 75 milhões de euros" e reafirmou a parceria entre os Estados através da assinatura de quatro acordos. "Reafirmamos a nossa parceria para a paz e damos um novo impulso às nossas relações bilaterais, com a assinatura de quatro acordos nos domínios do trabalho, da educação, da juventude e da agricultura", afirmou Pedro Sánchez, numa publicação na rede social X.





"Fazemo-lo em pé de igualdade, para promover a prosperidade e o desenvolvimento das nossas sociedades", insistiu o primeiro-ministro espanhol, que voltou a garantir que a "a Espanha continuará a trabalhar para encontrar uma solução política para o conflito".





Hoy hemos celebrado en Madrid la primera reunión intergubernamental entre España y Palestina.



Lo hacemos en pie de igualdad, para promover la prosperidad y el desarrollo de nuestras sociedades. Esta reunión es un símbolo del compromiso que España tiene con Palestina: con su… pic.twitter.com/7sH57c5hz7 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 21, 2024

Recorde-se que é a segunda vez que Pedro Sánchez acolhe no Palácio da Moncloa, a residência oficial do chefe do Governo em Madrid, um representante do Estado da Palestina. No mês de setembro, o primeiro-ministro espanhol recebeu o presidente palestiniano Mahmoud Abbas.

Mandatos da CPI são "sinal de esperança"





Na sequência da decisão do Tribunal Penal Internacional (TPI), anunciada esta quinta-feira, a Autoridade Palestiniana saudou a emissão de mandados de captura contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o antigo ministro israelita da Defesa, Yoav Gallant, considerando-a como um "sinal de esperança e de confiança no direito internacional e nas suas instituições", de acordo com um comunicado da agência noticiosa nacional Wafa.







No entanto, a Autoridade Palestiniana não fez qualquer referência ao mandado de detenção para Mohameed Deif, chefe do braço armado do movimento islamita palestiniano Hamas, anunciado pelo Tribunal Penal Internacional na mesma data.