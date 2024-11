TPI. Israel vai recorrer contra mandados de captura

"Israel apresentou hoje (quarta-feira) uma notificação ao Tribunal Penal Internacional da sua intenção de recorrer ao tribunal, juntamente com um pedido para adiar a execução dos mandados de captura", escreveu Netanyahu.

Medidas contra o TPI e os países cooperantes





O primeiro-ministro de Israel declarou ainda que o senador republicano norte-americano Lindsey Graham o tinha informado "sobre uma série de medidas que está a promover no Congresso dos EUA contra o Tribunal Penal Internacional e contra os países que cooperam com ele”, disse Netanyahu.