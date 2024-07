Ataque russo em Mykolaiv provoca 3 mortos, incluindo criança, anuncia Zelensky

O ataque russo "atingiu um parque perto de um edifício de habitação. Atualmente, registam-se cinco feridos. Três pessoas foram mortas (...) incluindo uma criança", referiu no Telegram.

O Presidente ucraniano, que voltou a denunciar o "terror russo", acompanhou o comunicado com diversas fotos que mostram um edifício com os vidros estilhaçados em diversos andares.

"São necessárias novas soluções para apoiar a nossa defesa", reafirmou Zelensky, que se encontra atualmente no Reino Unido.

O Presidente ucraniano tem pedido insistentemente aos aliados ocidentais novos sistemas de defesa antiaérea para permitir a interceção dos numerosos mísseis e `drones` russo que diariamente atingem as cidades do país.

O presidente da câmara municipal de Mykolaiv, Oleksandre Senkevitch, confirmou um balanço provisório de três mortos no bombardeamento russo, que atingiu "uma zona residencial", disse.

Situada a cerca de 50 quilómetros do rio Dniepre, Mykolaiv constitui uma das linhas da frente entre os exércitos ucraniano e russo, e tem sido relativamente poupada aos ataques das forças de Moscovo desde a reocupação por Kiev da grande cidade vizinha de Kherson em novembro de 2022.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A Ucrânia tem contado com ajuda financeira e em armamento dos aliados ocidentais, que também têm decretado sanções contra setores-chave da economia russa para tentar diminuir a capacidade de Moscovo de financiar o esforço de guerra.

Os últimos meses foram marcados por ataques aéreos em grande escala da Rússia contra cidades e infraestruturas ucranianas, ao passo que as forças de Kiev têm visado alvos em território russo próximos da fronteira e na península da Crimeia, ilegalmente anexada em 2014.

Já no terceiro ano de guerra, as Forças Armadas ucranianas têm-se confrontado com falta de soldados e de armamento e munições, apesar das reiteradas promessas de ajuda dos aliados ocidentais, que começaram entretanto a concretizar-se.