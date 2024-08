Houthis divulgam vídeo em que colocam explosivos em petroleiro grego

No vídeo, os Huthis entoam palavras de ordem enquanto as bombas detonam a bordo do petroleiro Sounion: "Alá é grande; morte à América; morte a Israel; amaldiçoar os judeus; vitória para o Islão".

As explosões constituem o ataque mais grave em semanas pelos Huthis na sua campanha que perturba o transporte de mercadorias pelo Mar Vermelho, como sinal de apoio aos palestinianos na sua luta contra Israel.

O Sounion transportava cerca de um milhão de barris de petróleo quando os Huthis o atacaram inicialmente em 21 de agosto com armas ligeiras, projéteis e um barco `drone`.

Um contratorpedeiro francês que operava no âmbito da Operação Aspides resgatou a tripulação do Sounion e os Huthis sugeriram, na quarta-feira, que podem permitir o resgate do navio.