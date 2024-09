Israel lança ataque a "quartel-general" do Hezbollah em Beirute

(em atualização)

Segundo o porta-voz do Exército israelita, o contra-almirante Daniel Hagari, as Forças Armadas "realizaram um ataque preciso ao quartel-general da organização terrorista Hezbollah em Dahiyeh [termo árabe para subúrbio]", situado na capital libanesa e considerado um bastião da milícia xiita.

Hagari sublinhou que o comando central do Hezbollah se situa em plena área civil de Beirute.

Diversos meios de comunicação social relataram explosões de grandes dimensões na área. Fontes próximas da milícia xiita do Líbano referiram à Agência France Presse a destruição total de seis edifícios naquela zona da capital libanesa.

Os canais televisivos israelitas afirmaram que o alvo do ataque foi o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah. Fonte próxima do movimento garantiu à AFP que Nasrallah "está bem".

As forças militares das IDF estão a verificar se a missão foi ou não bem-secedida, referiu o website de notícias Axios, citando uma fonte israelita. Ofocialmente, as IDF recusam fazer qualquer comentário.



As Nações Unidas já expressaram "grande inquietação" com este mais este ataque. O primeiro-ministro do Líbano acusou israel de conduzir uma "guerra de genocídio".

O bombardeamento deu-se pouco depois do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ter afirmado que "enquanto o Hezbollah escolher a via da guerra, Israel não tem outra opção".

Há cinco dias que Israel bombardeia alegadas posições do Hezbollah no Líbano, depois de divdersas operações militares à distância, para destruir a rede de comunicações do Hezbollah e decapitar a cúpula militar da milícia xiita.

Estas operações irão prosseguir "até que todos os nossos objetivos sejam atingidos", referiu Netanyahu perante a Assembleia Geral das Nações Unidas, num discurso boicotado por diversas delegações.

Palavras que fecharam a porta a uma porposta de tréguas temporárias de 21 dias proposta quarta-feira pela França e pelos Estados Unidos, apoiada por diveras potências ocidentais e árabes.

com Lusa