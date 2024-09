Netanyahu não exclui discussões sobre Líbano nem manda calar as armas

O gabinete do primeiro-ministro israelita divulgou esta sexta-feira um comunicado em que procura “clarificar alguns pontos” em torno daquilo a que chamou “uma série de informações erradas sobre a iniciativa de cessar-fogo liderada pelos EUA”.A declaração sublinha queA declaração vem na sequência de um apelo dos aliados, incluindo os EUA, o Reino Unido e a União Europeia, a um cessar-fogo temporário no Líbano - propondo uma pausa imediata de 21 dias nos combates “para dar espaço à diplomacia com vista à conclusão de um acordo diplomático” - e a um cessar-fogo em Gaza.

Declarações contraditórias

Os comentários do gabinete do primeiro-ministro israelita foram feitos depois de o ministro dos Negócios Estrangeiros, Israel Katz, ter afirmado na quinta-feira que não haveria cessar-fogo no norte, onde os jatos israelitas têm levado a cabo o mais pesado bombardeamento contra o movimento Hezbollah, apoiado pelo Irão, em décadas.A declaração de Netanyahu não fez referência aos comentários de Katz e de outros políticos israelitas, que também rejeitaram um cessar-fogo, dizendo apenas que tinha havido “muitas informações erradas sobre a iniciativa de cessar-fogo liderada pelos EUA”.Argumentam que uma pausa nos combates entre Israel e o Hezbollah poderia também proporcionar um espaço de manobra para reavivar as negociações, há muito paralisadas, entre Israel e o Hamas sobre a libertação de reféns israelitas em troca de uma trégua em Gaza.

Combates prosseguem

Os ataques aéreos israelitas continuaram no Líbano na quinta-feira, matando várias pessoas, incluindo o chefe da força dedo Hezbollah, Mohammad Surur. Pelo menos 150 rockets foram disparados de território libanês para o norte de Israel, de acordo com o exército israelita.Segundo fonte próxima do movimento xiita libanês, Mohammed Srour era um dos principais comandantes do movimento enviado ao Iémen para treinar os rebeldes Houthi, que, tal como o Hezbollah, são apoiados pelo Irão.As forças israelitas têm vindo a realizar trocas de tiros diárias com as forças do Hezbollah no sul do Líbano há quase um ano, desde que o grupo apoiado pelo Irão lançou uma barragem de mísseis contra Israel imediatamente após o ataque liderado pelo Hamas a Israel em 7 de outubro.Dezenas de milhares de pessoas de ambos os lados da fronteira fugiram das suas casas, deixando grandes áreas desertas, e Israel declarou como um dos seus objetivos de guerra o regresso dos evacuados às suas casas.Simultaneamente, o Hezbollah disparou centenas dee mísseis contra alvos em Israel, incluindo um disparado contra Telavive. Os sistemas de defesa aérea de Israel intercetaram muitos desses mísseis, garantindo que os danos fossem relativamente limitados.

O exército israelita também anunciou ter intercetado um míssil disparado na noite de quinta-feira a partir do Iémen, acrescentando que “foram ouvidas sirenes e explosões após a interceção e a queda de estilhaços”.

A guerra foi desencadeada pelo ataque do Hamas contra Israel, a 7 de outubro de 2023, que causou a morte de 1.205 pessoas, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada nos números oficiais israelitas, incluindo os reféns mortos em Gaza.Das 251 pessoas raptadas, 97 continuam detidas em Gaza, 33 das quais foram declaradas mortas pelo exército.Em represália, Israel prometeu destruir o Hamas, no poder em Gaza desde 2007 e que considera uma organização terrorista, tal como os Estados Unidos e a União Europeia.

A ofensiva israelita em Gaza causou até agora 41 534 mortos, a maioria civis, segundo dados do Ministério da Saúde do governo do Hamas, considerados fiáveis pela ONU, e provocou uma catástrofe humanitária na Faixa de Gaza.