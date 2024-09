Ministro libanês dos Negócios Estrangeiros alerta para ameaça sobre todo o Médio Oriente

Uma informação dada após Abdallah Rashid Bouhabib, ministro dos Negócios Estrangeiros e dos Emigrantes do Líbano, ter defendido na ONU um cessar-fogo em todas as frentes.

Abdallah Bouhabib diz que a crise no Líbano ameaça agora todo o Médio Oriente. No discurso, criticou a destruição sistemática das aldeias fronteiriças libanesas e culpa Israel pela crise atual no país.Na quinta-feira, voltaram a soar as sirenes na cidade de Telavive. Foi disparado um míssil a partir do Iémen em direção a Israel, mas a defesa do país conseguiu neutralizar o ataque.