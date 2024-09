Israel "perto de concluir" objetivos em Gaza afirmou ministro da Defesa

"O centro de gravidade está a deslocar-se para norte, estamos perto de concluir a nossa missão no sul, mas aqui [no norte] temos uma tarefa que ainda não completámos (...): mudar a situação de segurança e [assegurar] o regresso dos residentes às suas casas", disse Yoav Gallant às tropas no norte do território israelita.

O ministro conversou com alguns militares destacados junto à fronteira com o Líbano, enquanto estes realizavam uma simulação de ofensiva terrestre do país vizinho, noticiou o diário The Times of Israel.

"As ordens de que estão à espera, eu dei-as no sul e vi as forças a trabalhar", acrescentou Gallant, referindo-se à ofensiva terrestre israelita iniciada há meses na Faixa de Gaza, mas ainda não no Líbano.

"Chegarei aqui e vocês têm de estar prontos e preparados para levar a cabo esta missão. Estamos a acabar de treinar toda a ordem da batalha para uma operação terrestre [no Líbano], em todos os aspetos", reiterou o ministro da Defesa israelita, assegurando estar a falar a sério.

As tensões na região do Médio Oriente aumentaram na sequência do ataque de 07 de outubro do Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) a Israel. Na sequência dessa ofensiva, que fez 1.194 mortos, na maioria civis, e 251 reféns, o Exército israelita iniciou uma guerra contra o Hamas na Faixa de Gaza que já fez mais de 41.000 mortos e cerca de 95.000 feridos.

A partir do Líbano, o Hezbollah juntou-se aos ataques contra Israel, em solidariedade com a população palestiniana, abrindo assim uma segunda frente de batalha para Israel, na sua fronteira norte.