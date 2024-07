Negociações para cessar-fogo em Gaza aproximam-se da "meta" afirma Blinken

"Penso que estamos a poucos metros de distância e que nos estamos a aproximar da linha da meta para chegar a um acordo que produza um cessar-fogo, traga os reféns para casa e nos coloque num caminho melhor para tentar construir uma paz e estabilidade duradouras", disse Blinken no Fórum de Segurança de Aspen, no Colorado (oeste).

Blinken, contudo, também afirmou que ainda existem "questões a resolver", sem adiantar quais.

"Mas sabemos que as últimas 10 jardas (medida de distância equivalente a 9 metros) são as mais difíceis", frisou.

Os mediadores internacionais, incluindo os Estados Unidos, estão a pressionar Israel e o Hamas para um acordo faseado, apoiado pela comunidade internacional, que ponha fim aos combates e liberte cerca de 120 reféns em Gaza.

Desde o cessar-fogo de uma semana, em novembro de 2023, que as negociações entre as partes em conflito têm sido infrutíferas. Tanto o Hamas como Israel têm-se acusado mutuamente de sabotar o acordo, à medida que este se aproxima.

As negociações pareciam ter sido abaladas no passado fim-de-semana, quando Israel afirmou ter atingido o comandante militar do Hamas, Mohammed Deif, num ataque maciço. Apesar do ataque, o Hamas afirmou que as conversações estavam a decorrer.