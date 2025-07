A resistência a antibióticos pode matar milhões de pessoas até 2050 e custar biliões de euros por ano

Anthony McDonnell alerta que prosseguir a tendência de cortes na ajuda ao desenvolvimento "resultaria na morte de milhões de pessoas em todo o mundo, incluindo nos países do G7". Pelo contrário, defende que investir no tratamento de infeções bacterianas ajudará a salvar vidas e proporcionará milhares de milhões em retorno económico a longo prazo.

"Infeção simples pode tornar-se mortal"

Mohsen Naghavi, professor no Instituto de Métricas e Avaliação da Saúde, alerta que que os antibióticos são ineficazes contra os vírus e que sem uma ação concertada e o desenvolvimento de novos medicamentos "uma infeção simples pode tornar-se mortal", escreve o The Guardian.

"Hoje, a ameaça da RAM está a aumentar e, sem uma ação imediata de todas as partes interessadas, os medicamentos aos quais temos acesso agora podem deixar de funcionar, potencialmente fazendo com que uma infecção simples se torne mortal".



Segundo as previsões mais pessimistas do estudo, as perdas no PIB da China podem atingir até 2050 cerca de 722 mil milhões de dólares por ano, 295 mil milhões nos EUA, 187 mil milhões na UE e 58,6 mil milhões no Reino Unido. Ao passo que um maior investimento poderia fazer a economia mundial crescer, nos EUA 156,2 mil milhões por ano e a do Reino Unido 12 mil milhões até 2050.