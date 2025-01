Ucrânia debate-se com aumento acentuado de infeções resistentes a antibióticos

, de acordo com o diretor-chefe Andriy Strokan, citado pela BBC No caso da Ucrânia, estas infeções têm origem maioritariamente nos próprios hospitais, que estão lotados desde o início da guerra e não conseguem, por isso, seguir os protocolos rigorosos de higiene e usar equipamentos de proteção para minimizar a propagação destas infeções.Para além do aumento exponencial do número de pacientes, os hospitais têm assistido também a uma diminuição do número de médicos e de outros profissionais de saúde, que fugiram da guerra ou juntaram-se ao exército.Ao contrário de outras guerras – como a do Afeganistão por exemplo, onde os soldados ocidentais eram estabilizados no local e transferidos por via aérea para uma clínica europeia – os soldados feridos na Ucrânia passam por várias instalações médicas para serem tratados, o que ajuda na proliferação de infeções por RAM. Isso acontece devido ao elevado fluxo de pacientes, o que obriga à constante transferência dos feridos para libertar espaço nos hospitais.Estas infeções devem ser tratadas com antibióticos especiais da lista de "reserva". Mas quanto maior for o número de prescrições destes medicamentos, mais rápido as bactérias se adaptam, tornando esses antibióticos ineficazes também."Temos de equilibrar as nossas escalas.", explica Strokan.

“Nunca vi nada parecido”

Num artigo publicado em novembro último, a revistatambém explica como a Ucrânia se transformou num “terreno fértil” para bactérias letais resistentes a medicamentos., disse Jason Bennett, diretor do Repositório de Organismos Multirresistentes e da Rede de Vigilância do Instituto de Pesquisa do Exército Walter Reed (WRAIR), citado na revista Science.O uso indevido de antibióticos é um dos fatores-chave para a resistência destas infeções. Se um soldado ferido não puder ser enviado rapidamente para um hospital, os médicos são "mais propensos a dar antibióticos de amplo espectro" para prevenir a infeção, o que pode "colocar lenha na fogueira" ao promover a evolução e a disseminação de genes com resistência aos medicamentos, explica Scott Pallett, médico e microbiologista doTal como noutros países da antiga União Soviética, antibióticos de amplo espectro são vendidos sem receita na Ucrânia, o que leva ao seu uso indevido e, por sua vez, ao desenvolvimento de organismos com resistência a antibióticos.Um estudo de 2020 estimou que quase 20% das infeções hospitalares na Ucrânia envolveram bactérias multirresistentes — sendo a Klebsiella a mais comum.Este é, no entanto, um problema que vai para além das fronteiras da Ucrânia., de acordo com a revista. Até 2050, o artigo prevê que a RAM poderá contribuir para dez milhões de mortes por ano.