Acordo de 1,5 graus "está ao nosso alcance", afirma presidente da COP28

O Dubai prepara-se para receber mais de 70 mil delegados de todo o mundo que participarão nas negociações climáticas da COP28, com a duração de 15 dias.





Alguns dizem ter dúvidas sobre se é possível alcançar resultados substanciais depois da controvérsia em torno da presidência da COP28, relativamnete a documentos que apontam a utilização da cimeira para se privilegiar negócios com empresas petrolíferas nacionais.





O presidente da COP28, o sultão al-Jaber, responde às dúvidas numa entrevista exclusiva à publicação britânica

“Tenho que ser cautelosamente otimista”, declara al-Jaber, para sublinhar: “Tenho as alavancas e a tração que estou a experienciar hoje - o que nos vai permitir alcançar o resultado sem precedentes que todos esperamos”.





Al-Jaber refere que o impulso positivo significa que o mundo pode chegar a um acordo sobre um “roteiro robusto” de cortes nas emissões de gases de efeito estufa até 2030, garantindo assim um “resultado sem precedentes” nesta conferência, que arranca na quinta-feira.





O sultão deixa claro que “

Presidência controversa ou envolvente

Al-Jaber também é presidente executivo da empresa petrolífera nacional dos Emirados Árabes Unidos, a Adnoc.Informações sobre as reuniões prévias vindas a público, relativamente à oportunidade de as empresas energéticas a que o sultão preside negociarem petróleo, desencadeou uma onda de desconfiança, especialmente entre ativistas que consideraram esta presidência um conflito de interesses,O sultão apresenta outra perspetiva e argumenta que, um aliado próximo dos Emirados Árabes Unido e o segundo maior produtor de petróleo do mundo, atrás dos EUA.A Arábia Saudita é um país considerado pouco empreendedor para alcançar as metas climáticas das conferências da ONU. Na entrevista, al-Jaber, referindo-se ao Estado saudita, deu a entender que após as reuniões de preparação para a COP28 o Governo demonstrou”, reiterou al-Jaber, que acrescentou: “Eles têm-se envolvido de forma colaborativa em todas as áreas climáticas”.

Ainda a propósito do alegado conflito de interesses entre a presidência da Adnoc e COP28, al-Jaber afirma: “A Agência Internacional de Energia [num relatório recente] diz-nos que todos os sectores devem fazer parte da solução”.







Por isso, “a ação climática real e tangível só ocorrerá se todos forem responsabilizados. [Precisamos] de garantir que todos os parceiros progridam em direção a uma transição energética. E não se pode fazer isso sem incluir as indústrias com grandes emissões, bem como o petróleo e o gás”, argumenta o sultão.





Al-Jaber disse estar “energizado” e apelou aos países ricos “para não atrasarem o acordo até aos últimos dias”, lembrando o que aconteceu na COP27 no Egito, para indignação generalizada dos estados pobres.





“Não quero que os governos mantenham as cartas escondidas até ao último minuto”, advertiu., conclui.