Acordo pós-Brexit. UE e Reino Unido na senda do desentendimento

. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, já afastou a hipótese deste período de transição se prolongar além de 31 de dezembro de 2020.O negociador principal do Reino Unido,, no seu primeiro discurso após a sua vitória eleitoral a 12 de dezembro de 2019.

"Permanecemos prontos a oferecer ao Reino Unido uma parceria ambiciosa", garantiu Michel Barnier em Bruxelas.







A União Europeia está também "pronta a trabalhar muito rapidamente com o Reino Unido", na base do acordo pré-Brexit estabelecido com o primeiro ministro Boris Johnson, acrescentou. "Continuamos prontos a propor esta parceria se o Reino Unido a quiser", sublinhou o francês, detalhando depois os termos admitidos por Bruxelas.



O Acordo com o Canadá entrou parcialmente em vigor em 2017, mas não foi ainda ratificado por todos os Estados-membros da UE.

De acordo com um esboço do acordo que está a ser trabalhado em Bruxelas - e ao qual a agência Reuters teve acesso -,

Cobrem um leque variado de exigências a negociar, desde exigências de garantias de concorrência leal que "sobrevivam ao tempo", até à possível devolução de peças de arte europeia roubadas, por parte de Londres.



"As partes deviam abordar questões relativas à devolução ou restituição de objetos culturais removidos ilegalmente dos seus países de origem", refere o documento.







Apesar de não serem mencionados, esta exigência refere-se aos mármores da Grécia antiga, levados para o Reino Unido no século XIX e conhecidos desde então como os Mármores Elgin, a partir do nome do britânico responsável pela sua presença em Inglaterra. As peças estão expostas no British Museum em Londres.

Parceria exigente

para debater os termos gerais a negociar, antes destes receberem o selo de aprovação numa reunião ministerial no final deste mês.

As previsões equitativas foram reforçadas nas últimas semanas, refere a Reuters.







"A parceria prevista deveria incluir uma colaboração económica ambiciosa, vasta e equilibrada, desde que existam suficientes garantias de condições equitativas", refere o esboço mais recente.

Os 27 exigem cláusulas semelhantes para o transporte marítimo internacional e outras áreas. Sublinharam também de forma firme que

Imigração de qualidade

, os quais gozaram até agora de acesso praticamente livre ao mercado de trabalho.A ministra do Interior,

"A partir do próximo ano, todos os trabalhadores qualificados terão de receber pontos suficientes para trabalhar no Reino Unido", esclareceu.







"Terão de falar inglês, possuir uma oferta de emprego firme e corresponder aos requerimentos salariais", acrescentou Patel, prevendo que o plano irá levar a uma redução "dos números em geral".

Sob as novas regras,, de forma a conseguirem preencher as quotas necessárias, explicou o Governo de Boris Johnson, face a diversas críticas.

As regras do CETA

O CETA - correspondente a sigla do seu nome em inglês, Comprehensive Economic and Trade Agreement - levou sete anos a negociar.Estabelece, entre outras normas,

O acordo obriga por exemplo o Canadá, a não adquirir quaisquer produtos que utilizem nomenclaturas próprias de produtos de zonas demarcadas europeias, como o queijo camembert ou presunto de Parma.







E, apesar de aumentar as quotas de aquisição - as exportações de queijo europeu para o Canadá aumentaram de 18,500 toneladas ao ano, para 31 972 toneladas - o CETA não as aboliu.

o que facilita a deslocação de profissionais entre ambos mercados de trabalho.evitando a dupla verificação de qualidade.

O que quer Londres?

O Canadá adotou também algumas das regras da UE em termos de direitos autorais e patentes. Por outro lado,- um setor particularmente importante para a economia do Reino Unido.com a União Europeia.Em 2018, o Reino Unido exportou quase 350 mil milhões de euros em bens e serviços para outros países membros, equivalente a 45 por cento de todas as exportações do país. Importou 429 mil milhões de euros em bens e serviços da UE, correspondente a 53 por cento de todas as suas importações.Já o Canadá exportou para a UE em 2017, 32 mil milhões de libras em bens e serviços, ou seja 7,9 por cento das suas exportações e importou do bloco europeu 44 mil milhões de euros em bens e serviços, que constituíram 10,5 por cento das suas importações.

Outra hipótese avançada pelo Reino Unido é um acordo de linhas semelhantes as que governam o comércio entre a União Europeia e a Austrália.







Como não existe por enquanto nenhum acordo específico, as regras aplicadas são da Organização Mundial do Comércio, o que equivale a dizer que Londres está disposta a deixar definitivamente o bloco europeu sem qualquer acordo fixado.